В Монобанке произошел масштабный сбой из-за акции “Найди лимон”: совладелец банка прокомментировал

Пользователи приложения для интернет-банкинга сообщают о проблемах с попыткой входа. Речь идет об ошибке. Известно, что в этот день Монобанк запустил посвященную 10 000 000 клиентов акцию "Найди лимон". Олег Гороховский в своем блоге отреагировал на ситуацию с отказом во входе в приложение, передает УНН со ссылкой на страницу сооснователя Монобанка.

Подробности

Пользователи приложения Monobank сообщили о проблемах с доступом к сервису. Утром Монобанк запустил посвященную 10 000 000 клиентов акцию "Найди лимон". Как выяснилось, чрезмерная активность клиентов положила приложение. Сообщается, что клиенты продолжают жаловаться на технический сбой. Часть функционала не работает.

Контекст

Сегодня утром Гороховский сообщил:

10 000 000 клиентов!!!!!! Не могу в это поверить. Это чудо! МЫ НАЧИНАЕМ 🥳 Итак, в честь 10 миллионов объявляем охоту на лимоны!

Он предупредил:

Ищите их по всему монобанку — правила очень просты: Кто соберет 10 🍋 — участвует в розыгрыше 50 iPhone 17. А еще получит скин на память. Для детских карт дополнительно разыграем 1000 банок шоколадных монет. Кто соберет аж 50 🍋 — соревнуется за 1 000 000 гривен

Кто-то из пользователей нашел по 10 и даже 50 лимонов.

Сооснователь Монобанка впоследствии заявил, что 10 000 клиентов нашли 10 лимонов за первые 10 минут.

Едва выдерживаем нагрузку. Предупреждаю, я нашел 47 и еще три найти не могу. И мне не говорят где они...и я потерял покой - отметил Гороховский.

Но пользователи стали массово сообщать о невозможности входа в приложение. Ближе к 11:00 7 клиентов нашли 50 лимонов!

Вот что ответил Гороховский:

Слушайте, вы можете искать их немного медленнее. У нас часть функционала из-за вас сдохла. Вы залезли в таком количестве в такие места, что там никого никогда не было… - сообщил сооснователь Монобанка.

Напомним

Известная блогерша Ксюша Манекен (настоящее имя - Оксана Волощук), которая является владелицей бренда ODA, стала жертвой мошенников. На своей странице в Instagram она заявила, что преступники украли у нее более шести миллионов гривен