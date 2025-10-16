$41.760.01
48.530.29
ukenru
07:59 • 6758 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 15893 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
07:17 • 12230 просмотра
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго
05:41 • 22936 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 22277 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 20764 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 33056 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 53481 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52344 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 42711 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
В Монобанке произошел масштабный сбой из-за акции “Найди лимон”: совладелец банка прокомментировал

Киев • УНН

 • 560 просмотра

В Monobank сбой из-за большой нагрузки во время розыгрыша "лимонов" - акция вызвала бешеную активность среди пользователей банка.

В Монобанке произошел масштабный сбой из-за акции “Найди лимон”: совладелец банка прокомментировал

Пользователи приложения для интернет-банкинга сообщают о проблемах с попыткой входа. Речь идет об ошибке. Известно, что в этот день Монобанк запустил посвященную 10 000 000 клиентов акцию "Найди лимон". Олег Гороховский в своем блоге отреагировал на ситуацию с отказом во входе в приложение, передает УНН со ссылкой на страницу сооснователя Монобанка.

Подробности

Пользователи приложения Monobank сообщили о проблемах с доступом к сервису. Утром Монобанк запустил посвященную 10 000 000 клиентов акцию "Найди лимон". Как выяснилось, чрезмерная активность клиентов положила приложение. Сообщается, что клиенты продолжают жаловаться на технический сбой. Часть функционала не работает.

Контекст

Сегодня утром Гороховский сообщил:

10 000 000 клиентов!!!!!! Не могу в это поверить. Это чудо! МЫ НАЧИНАЕМ 🥳 Итак, в честь 10 миллионов объявляем охоту на лимоны!

Он предупредил:

Ищите их по всему монобанку — правила очень просты: Кто соберет 10 🍋 — участвует в розыгрыше 50 iPhone 17. А еще получит скин на память. Для детских карт дополнительно разыграем 1000 банок шоколадных монет. Кто соберет аж 50 🍋 — соревнуется за 1 000 000 гривен

Кто-то из пользователей нашел по 10 и даже 50 лимонов.

Сооснователь Монобанка впоследствии заявил, что 10 000 клиентов нашли 10 лимонов за первые 10 минут.

Едва выдерживаем нагрузку. Предупреждаю, я нашел 47 и еще три найти не могу. И мне не говорят где они...и я потерял покой

- отметил Гороховский.

Но пользователи стали массово сообщать о невозможности входа в приложение. Ближе к 11:00 7 клиентов нашли 50 лимонов!

Вот что ответил Гороховский:

Слушайте, вы можете искать их немного медленнее. У нас часть функционала из-за вас сдохла. Вы залезли в таком количестве в такие места, что там никого никогда не было…

- сообщил сооснователь Монобанка.

Напомним

Известная блогерша Ксюша Манекен (настоящее имя - Оксана Волощук), которая является владелицей бренда ODA, стала жертвой мошенников. На своей странице в Instagram она заявила, что преступники украли у нее более шести миллионов гривен

Игорь Тележников

