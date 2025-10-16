У Монобанку стався масштабний збій через акцію “Знайди лимон”: співвласник банку прокоментував

Користувачі додатку для інтернет-банкінгу повідомляють про проблеми зі спробою входу. Ідеться про помилку. Відомо, що цієї доби Монобанк запустив присвячену 10 000 000 клієнтів, акцію "Знайди лимон". Олег Гороховський у своєму блозі відреагував на ситуацію із відмовою на вхід у додаток, передає УНН із посиланням на сторінку співзасновника Монобанку.

Користувачі застосунка Monobank повідомили про проблеми з доступом до сервісу. Вранці Монобанк запустив присвячену 10 000 000 клієнтів, акцію "Знайди лимон". Як з'ясувалося, надмірна активність клієнтів поклала застосунок. Повідомлється, що клієнти продовжують скаржитися на технічний збій. Частина функціоналу не працює.

Сьогодні вранці Гороховський повідомив:

10 000 000 клієнтів!!!!!! Не можу в це повірити. Це диво! МИ ПОЧИНАЄМО 🥳 Отже, на честь 10 мільйонів оголошуємо полювання на лимони!

Він попередив:

Шукайте їх по всьому монобанку — правила дуже прості: Хто збере 10 🍋 — бере участь у розіграші 50 iPhone 17. А ще отримає скін на згадку. Для дитячих карток додатково розіграємо 1000 банок шоколадних монет. Хто збере аж 50 🍋 — змагається за 1 000 000 гривень

Хтось з користувачів знайшов по 10 і навіть 50 лимонів.

Співзасновник Монобанку згодом заявив, що 10 000 клієнтів знайшли 10 лимонів за перші 10 хвилин.

Ледве витримуємо навантаження. Попереджаю, я знайшов 47 і ще три знайти не можу. І мені не кажуть де вони...і я втратив спокій

Але користувачі стали масово повідомляти про неможливість входу у додаток. Ближче до 11:00 7 клієнтів знайшли 50 лимонів!

Ось що відповів Гороховський:

Слухайте, ви можете шукати їх трохи повільніше. В нас частина функціоналу через вас здохла. Ви залізли в такої кількості в такі місця, що там нікого ніколи не було…