В МОН сообщили количество детей-переселенцев в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Количество детей переселенцев, которые учатся в дошкольных учебных заведениях, составляет 64 тыс. 289 человек, а в общеобразовательных учебных заведениях - 47 тыс. 455 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МОН.
"Мы сейчас имеем несколько очень уязвимых групп детей, которым необходимо оказывать психосоциальную помощь. В частности, это дети переселенцы. Актуальная статистика свидетельствует, что в настоящее время количество детей переселенцев, которые учатся в дошкольных учебных заведениях, составляет 64 тыс 289 человек, а в общеобразовательных учебных заведениях - 47 тыс 455 человек. Это одна большая группа перемещенных детей, переживших стресс и когда им пришлось бежать от войны, и адаптироваться в новом окружении ", - сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
Другая крайне уязвимая группа детей, по словам Л.Гриневич, школьники, которые учатся в "серой зоне" - вблизи линии разграничения. Сегодня в Донецкой области в этой зоне находится 107 учебных заведений, в которых обучаются около 9,5 тыс детей, в Луганской области - около 3 тыс детей в 26 школах.
"Когда мы подняли статистику обращений до школьных психологов и социальных работников, то выделили еще одну уязвимую группу - это дети из семей воинов АТО. Если смотреть по частоте обращений к психологам, то в 2015 году преобладала группа детей переселенцев, а сейчас привалирует группа детей бойцов АТО ", - подчеркнула министр.
Л.Гриневич отметила, что в рамках проекта "Комплексная психосоциальная помощь детям, подросткам и семьям, пострадавшим в результате конфликта в Украине" был разработан курс повышения квалификации учителей "Психосоциальная помощь для развития устойчивости к стрессу у детей".
Она рассказала, что проект проходил в пяти областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской. Контрольные измерения свидетельствуют, что проведенные тренинги имели высокую результативность. Так, в классах, где учителя прошли тренинги в рамках проекта, за год количество детей, которые имеют "некоторые проблемы" в отношениях со сверстниками, сократилась с 25% до 9%, а количество школьников, имеющих "значительные проблемы" в отношениях, - с 10% до 3%.
Напомним, как сообщал УНН, масштабной эвакуации детей из Авдеевки не планируется.