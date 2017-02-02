В МОН повідомили кількість дітей-переселенців в Україні

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 58936 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 144112 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 140063 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 118502 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130350 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84051 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92391 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98498 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89564 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 218657 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
32%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40101 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 17575 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17179 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40226 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 18556 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 140053 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 218653 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369187 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 304770 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413188 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9238 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29986 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26979 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 118496 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32176 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

В МОН повідомили кількість дітей-переселенців в Україні

Київ • УНН

 • 11001 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Кількість дітей переселенців, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, становить 64 тис. 289 осіб, а в загальноосвітніх навчальних закладах – 47 тис. 455 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі МОН.

В МОН повідомили кількість дітей-переселенців в Україні

“Ми зараз маємо кілька дуже вразливих груп дітей, яким необхідно надавати психосоціальну допомогу. Зокрема, це діти переселенці. Актуальна статистика свідчить, що нині кількість дітей переселенців, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, становить 64тис 289 осіб, а в загальноосвітніх навчальних закладах — 47тис 455 осіб. Це одна велика група переміщених дітей, які пережили стрес і коли їм довелося втікати від війни, і адаптуватися в новому оточенні”, — повідомила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич.

Інша вкрай вразлива група дітей, за словами Л.Гриневич, школярі, які навчаються у “сірій зоні” — поблизу лінії розмежування. Сьогодні в Донецькій області в цій зоні знаходиться 107 навчальних закладів, в яких навчаються близько 9,5тис дітей, в Луганській області — близько 3тис дітей у 26 школах.

“Коли ми підняли статистику звернень до шкільних психологів і соціальних працівників, то виокремили ще одну вразливу групу — це діти з родин воїнів АТО. Якщо дивитися за частотою звернень до психологів, то у 2015 році переважала група дітей переселенців, а зараз привалює група дітей бійців АТО”, — підкреслила Міністр.

Л.Гриневич зауважила, що в межах проекту “Комплексна психосоціальна допомога дітям, підліткам та родинам, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні” було розроблено курс для підвищення кваліфікації вчителів “Психосоціальна допомога для розвитку стійкості до стресу у дітей”.

Вона розповіла, що проект проходив у п’яти областях: Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій. Контрольні вимірювання свідчать, що проведені тренінги мали високу результативність. Так, у класах, де вчителі пройшли тренінги в рамках проекту, за рік кількість дітей, які мають “деякі проблеми” у стосунках з однолітками, скоротилася з 25% до 9%, а кількість школярів, що мають “значні проблеми” у стосунках, — з 10% до 3%.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, масштабної евакуації дітей з Авдіївки не планується.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,085.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,585.65