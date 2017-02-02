В МОН повідомили кількість дітей-переселенців в Україні

“Ми зараз маємо кілька дуже вразливих груп дітей, яким необхідно надавати психосоціальну допомогу. Зокрема, це діти переселенці. Актуальна статистика свідчить, що нині кількість дітей переселенців, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, становить 64тис 289 осіб, а в загальноосвітніх навчальних закладах — 47тис 455 осіб. Це одна велика група переміщених дітей, які пережили стрес і коли їм довелося втікати від війни, і адаптуватися в новому оточенні”, — повідомила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич.

Інша вкрай вразлива група дітей, за словами Л.Гриневич, школярі, які навчаються у “сірій зоні” — поблизу лінії розмежування. Сьогодні в Донецькій області в цій зоні знаходиться 107 навчальних закладів, в яких навчаються близько 9,5тис дітей, в Луганській області — близько 3тис дітей у 26 школах.

“Коли ми підняли статистику звернень до шкільних психологів і соціальних працівників, то виокремили ще одну вразливу групу — це діти з родин воїнів АТО. Якщо дивитися за частотою звернень до психологів, то у 2015 році переважала група дітей переселенців, а зараз привалює група дітей бійців АТО”, — підкреслила Міністр.

Л.Гриневич зауважила, що в межах проекту “Комплексна психосоціальна допомога дітям, підліткам та родинам, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні” було розроблено курс для підвищення кваліфікації вчителів “Психосоціальна допомога для розвитку стійкості до стресу у дітей”.

Вона розповіла, що проект проходив у п’яти областях: Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій. Контрольні вимірювання свідчать, що проведені тренінги мали високу результативність. Так, у класах, де вчителі пройшли тренінги в рамках проекту, за рік кількість дітей, які мають “деякі проблеми” у стосунках з однолітками, скоротилася з 25% до 9%, а кількість школярів, що мають “значні проблеми” у стосунках, — з 10% до 3%.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, масштабної евакуації дітей з Авдіївки не планується.