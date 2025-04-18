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В Молдове запретили сжигать шины на Пасху под угрозой штрафов

Киев • УНН

 • 1544 просмотра

Инспекторат охраны призвал не сжигать автомобильные покрышки, потому что это вредит экологии и здоровью. За нарушение предусмотрены штрафы от 1,2 тыс. до 15 тыс. леев.

В Молдове запретили сжигать шины на Пасху под угрозой штрафов

Инспекторат охраны окружающей среды в этом году призвал жителей Молдовы отказаться от традиции сжигать автомобильные покрышки на Пасху. Нарушителям грозит штраф до 1,2 тысячи лей (около 2800 грн) до 15 тысяч лей (около 36 тысяч грн). Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

В пасхальную ночь в некоторых населенных пунктах Молдовы по традиции зажигают костры. По верованиям, это символизирует изгнание злых духов. Раньше к Пасхе зажигали костры из дров, сейчас в основном сжигают покрышки.

Специалисты предупреждают, что поджог шин негативно влияет на здоровье граждан и состояние окружающей среды.

"При горении покрышек в атмосферу выбрасываются токсичные вещества, которые могут вызывать проблемы с дыханием, раздражение глаз и кожи. Это может привести к долговременным проблемам со здоровьем, включая рак", - говорится в пресс-релизе инспектора.

Издание отмечает, что за пренебрежение призывом, молдаван ожидают штрафы: физическим лицам - от 1,2 до 1,8 тысячи лей, юридическим - от 10,5 до 15 тысяч лей. Также последних могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок от 6 месяцев до одного года.

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Антонина Туманова

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