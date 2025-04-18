У Молдові заборонили спалювати шини на Великдень під загрозою штрафів
Київ • УНН
Інспекторат охорони закликав не спалювати автомобільні покришки, бо це шкодить екології та здоров'ю. За порушення передбачені штрафи від 1,2 тис. до 15 тис. леїв.
Інспекторат охорони навколишнього середовища в цьому році закликав мешканців Молдови відмовитися від традиції спалювати автомобільні покришки на Великдень. Порушникам загрожує штраф до 1,2 тисячі лей (близько 2800 грн) до 15 тисяч лей (близько 36 тисяч грн). Про це повідомляє УНН із посиланням на NewsMaker.
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У пасхальну ніч в деяких населених пунктах Молдови за традицією запалюють багаття. За віруваннями, це символізує вигнання злих духів. Раніше до Великодня запалювали багаття з дров, зараз здебільшого спалюють покришки.
Фахівці попереджають, що підпал шин негативно впливає на здоров'я громадян та стан навколишнього середовища.
"При горінні покришок в атмосферу викидаються токсичні речовини, які можуть викликати проблеми з диханням, подразнення очей і шкіри. Це може призвести до довготривалих проблем зі здоров'ям, включаючи рак", - йдеться в пресрелізі інспектора.
Видання зазначає, що за нехтування заклику, на молдован очікують штрафи: фізичним особам - від 1,2 до 1,8 тисячі лей, юридичним - від 10,5 до 15 тисяч лей. Також останніх можуть позбавити права займатися певною діяльністю на термін від 6 місяців до одного року.
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