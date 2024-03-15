В Молдове состоялись совместные с НАТО учения по энергетической безопасности

В Кишиневе 12-14 марта состоялись учения Coherent Resilience 2024 для повышения устойчивости критической энергетической инфраструктуры Молдовы к кибер- и гибридным угрозам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Детали

Учения состоялись в партнерстве с центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и министерством энергетики Молдовы.

"В энергетическом секторе цифровизация несет с собой новые возможности, но также риски и угрозы, которые имеют чрезвычайное значение. Мы должны быть уверены, что наша гражданская энергетическая инфраструктура не будет использована в злонамеренных целях", - заявил министр энергетики страны Виктор Парликов.

Как сообщается, программа направлена на углубление сотрудничества между молдавскими энергетическими операторами и киберзащитниками, чтобы обеспечить готовность страны к борьбе с нетрадиционными угрозами безопасности. В учениях приняли участие министерства, правительственные учреждения и частный сектор.

В учениях приняли участие более 100 человек из 10 стран и 32 учреждений. В том числе и румынская делегация, которая подчеркнула сотрудничество НАТО и союзников в регионе с партнерами, находящимися в зоне риска.

Дополнение

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявлял, что Молдова видит определенные попытки россии дестабилизировать страну на фоне выборов президента рф, а также на фоне проведения референдума о вступлении страны в Европейский Союз.

Напомним

В конце февраля Приднестровье обратилось к россии за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы. Соответствующую декларацию принял съезд местных "депутатов".

МИД Молдовы отреагировал на слова министра иностранных дел рф сергея лаврова, который заявлял, что правительство молдовы "идет по стопам Киева" после того, как Приднестровье обратилось к москве, чтобы помочь своей экономике выдержать "давление" со стороны правительства Молдовы, отметив, что лавров и кремлевский режим не имеют морального права читать лекции о демократии и свободе.