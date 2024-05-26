В Молдове партии договорились приближать вступление страны в ЕС

Проевропейские партии Молдовы 26 мая подписали пакт «За Европу». Церемония состоялась в Национальном историческом музее. Об этом сообщает Newsmaker, передает УНН.

Детали

Подписанты задекларировали политическое обязательство «в полной мере способствовать достижению цели интеграции Молдовы в ЕС» и «продвигать верховенство права, социальную сплоченность и национальную солидарность вокруг стратегической цели европейской интеграции», ставя эту цель выше партийных интересов.

Также в партии осуждают агрессивную войну и оккупацию территорий суверенных независимых государств.

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