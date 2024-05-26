В Молдове партии договорились приближать вступление страны в ЕС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  141804 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  143075 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  160607 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  140700 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125310 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116512 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107976 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101826 просмотра

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23 мая 2024, 06:00  •  296518 просмотра
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22 мая 2024, 06:00  •  332313 просмотра

В Молдове партии договорились приближать вступление страны в ЕС

Проевропейские партии Молдовы подписали пакт, призванный ускорить вступление страны в Европейский Союз и способствовать верховенству права и социальной сплоченности вокруг цели интеграции в ЕС.

Общество •   •  1551 просмотра
В Молдове партии договорились приближать вступление страны в ЕС

В Харькове завтра День траура по погибшим в результате удара рф

27 мая в Харькове День траура в память о 14 погибших в результате российского ракетного удара по гипермаркету.

Общество •   •  1811 просмотра
В Харькове завтра День траура по погибшим в результате удара рф

В столице произошла массовая драка: есть задержанные

В День Киева на одной из улиц столицы произошла массовая драка, участники которой были задержаны полицией и сейчас дают объяснения.

Киев •   •  4941 просмотра
В столице произошла массовая драка: есть задержанные

Графики отключений: в ДТЭК рассказали о лимитах на электроэнергию для Киева

27 мая лимитов электроэнергии, установленных "Укрэнерго", хватит в среднем на 81% потребностей Киева, графики отключений будут действовать с 06:00 до 24:00.

Экономика •   •  6330 просмотра
Графики отключений: в ДТЭК рассказали о лимитах на электроэнергию для Киева

Зеленский: ожидаем от партнеров решимости для превентивной защиты от атак рф

Украина ожидает от партнеров решительных действий по предоставлению достаточного количества систем противовоздушной обороны, превентивной защиты от атак РФ и ускорения поставок истребителей F-16 для защиты от российских террористических атак и предотвращения эскалации войны.

Война •   •  8867 просмотра
Зеленский: ожидаем от партнеров решимости для превентивной защиты от атак рф

Авиаудары рф по гипермаркету в Харькове: подтверждена гибель 14 человек и ранения 44

По обновленным данным Харьковской областной прокуратуры, в результате российских авиаударов по гипермаркету в Харькове 44 человека получили ранения, 14 погибли, а 7 считаются пропавшими без вести.

Война •   •  9599 просмотра
Авиаудары рф по гипермаркету в Харькове: подтверждена гибель 14 человек и ранения 44

рф продолжает обстреливать Харьковскую область: погибли два человека, 9 пострадали, среди них - двое детей

Два человека погибли, 9 получили ранения, в том числе двое детей, в Харьковской области в результате российских обстрелов сел и города Волчанск.

Война •   •  10505 просмотра
рф продолжает обстреливать Харьковскую область: погибли два человека, 9 пострадали, среди них - двое детей

На Купянском направлении резко возросла активность врага - Генштаб

Активность противника резко возросла на Купянском направлении - почти вдвое, тогда как на Покровском направлении она не уменьшилась.

Война •   •  11558 просмотра
На Купянском направлении резко возросла активность врага - Генштаб

Швеция разрешила Украине использовать свое оружие против целей на территории рф

Министр обороны Швеции Пол Йонсен заявил, что Украина может использовать шведское оружие против целей в россии.

Война •   •  13913 просмотра
Швеция разрешила Украине использовать свое оружие против целей на территории рф

Дания предложила ЕС план действий по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность

Дания и семь других стран ЕС предлагают план действий по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность.

Война •   •  13285 просмотра
Дания предложила ЕС план действий по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность