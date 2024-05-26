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У Молдові партії домовилися наближати вступ країни до ЄС

Київ • УНН

 • 40984 перегляди

Проєвропейські партії Молдови підписали пакт, покликаний прискорити вступ країни до Європейського Союзу та сприяти верховенству права і соціальній згуртованості навколо мети інтеграції в ЄС.

Проєвропейські партії Молдови 26 травня підписали пакт "За Європу". Церемонія відбулася у Національному історичному музеї. Про це повідомляє Newsmaker, передає УНН.

Деталі

Підписанти задекларували політичне зобов’язання "повною мірою сприяти досягненню мети інтеграції Молдови у ЄС" та "просувати верховенство права, соціальну згуртованість та національну солідарність довкола стратегічної мети європейської інтеграції", ставлячи цю мету вище за партійні інтереси.

Також у парті засуджують агресивну війну та окупацію територій суверенних незалежних держав.

У Молдові затвердили дату референдуму щодо вступу країни в ЄС 16.05.24, 20:00 • 38816 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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