У Молдові партії домовилися наближати вступ країни до ЄС
Київ • УНН
Проєвропейські партії Молдови підписали пакт, покликаний прискорити вступ країни до Європейського Союзу та сприяти верховенству права і соціальній згуртованості навколо мети інтеграції в ЄС.
Проєвропейські партії Молдови 26 травня підписали пакт "За Європу". Церемонія відбулася у Національному історичному музеї. Про це повідомляє Newsmaker, передає УНН.
Деталі
Підписанти задекларували політичне зобов’язання "повною мірою сприяти досягненню мети інтеграції Молдови у ЄС" та "просувати верховенство права, соціальну згуртованість та національну солідарність довкола стратегічної мети європейської інтеграції", ставлячи цю мету вище за партійні інтереси.
Також у парті засуджують агресивну війну та окупацію територій суверенних незалежних держав.
У Молдові затвердили дату референдуму щодо вступу країни в ЄС 16.05.24, 20:00 • 38816 переглядiв