Компания МХП рассматривает вариант выращивания нишевых культур, таких как конопля. К реализации подобных проектов подходят взвешенно, ведь есть много нюансов. Об этом рассказал заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский, передает УНН.

Рассматриваем коноплю. Интересная история, и она ложится в нашу концепцию возобновляемого производства, потому что данная культура положительно влияет на почву. Я видел статистику, что один гектар конопли выделяет столько же кислорода, как и четыре гектара леса! Это не может быть глобальная история, но стоит ли в рамках компании рассматривать этот сегмент? Стоит - комментирует он.

Доброгорский напомнил, что недавно компания проводила ярмарку в Пирогово, где была представлена продукция победителей конкурса предпринимателей "Делай свое".