МХП рассматривает возможность выращивания нишевых культур, таких как конопля, которые положительно влияют на почву и производство кислорода, а также изучает возможности партнерства для выращивания конопли для производства продукции, пользующейся спросом в Европе.
Компания МХП рассматривает вариант выращивания нишевых культур, таких как конопля. К реализации подобных проектов подходят взвешенно, ведь есть много нюансов. Об этом рассказал заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский, передает УНН.
Рассматриваем коноплю. Интересная история, и она ложится в нашу концепцию возобновляемого производства, потому что данная культура положительно влияет на почву. Я видел статистику, что один гектар конопли выделяет столько же кислорода, как и четыре гектара леса! Это не может быть глобальная история, но стоит ли в рамках компании рассматривать этот сегмент? Стоит
Доброгорский напомнил, что недавно компания проводила ярмарку в Пирогово, где была представлена продукция победителей конкурса предпринимателей "Делай свое".
МХП предоставляла под эти продукты гранты. Одна из победительниц "Роби своє" делает из конопли разные вещи, начиная от носков и заканчивая мылом. В Украине исторически выращивали коноплю, и в Европе есть спрос на такую продукцию. Поэтому проводим переговоры с партнерами по выращиванию конопли под заказ