В Минюсте заявили о нехватке квалифицированных кадров

"Мы остро ощущаем кадровый голод. Многие специалисты, имеющие дипломы юриста, мало кто из них может пройти конкурс на должность", - заявила Бернадская.

Напомним, в Минюсте убеждены, что главное, на чем нужно сконцентрировать свою работу новому руководству НАПК, это полный запуск автоматизированной системы проверки деклараций.