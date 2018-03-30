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В Мін'юсті заявили про нестачу кваліфікованих кадрів

В Мін'юсті заявили про нестачу кваліфікованих кадрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністерство юстиції України відчуває гостру нестачу кваліфікованих кадрів. Про це під час презентації дослідження за результатами освітніх вимірювань "Стан юридичної освіти в Україні" заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Бернадська, передає УНН.

"Ми гостро відчуваємо кадровий голод. Багато спеціалістів, які мають дипломи юриста, мало хто з них може пройти конкурс на посаду", - заявила Бернадська.

Нагадаємо, у Мін'юсті переконані, що головне, на чому потрібно сконцентрувати свою роботу новому керівництву НАЗК, це повний запуск автоматизованої системи перевірки декларацій.

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