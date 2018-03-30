В Мін'юсті заявили про нестачу кваліфікованих кадрів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністерство юстиції України відчуває гостру нестачу кваліфікованих кадрів. Про це під час презентації дослідження за результатами освітніх вимірювань "Стан юридичної освіти в Україні" заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Бернадська, передає УНН.
"Ми гостро відчуваємо кадровий голод. Багато спеціалістів, які мають дипломи юриста, мало хто з них може пройти конкурс на посаду", - заявила Бернадська.
Нагадаємо, у Мін'юсті переконані, що головне, на чому потрібно сконцентрувати свою роботу новому керівництву НАЗК, це повний запуск автоматизованої системи перевірки декларацій.