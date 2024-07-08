Судебные эксперты Министерства юстиции Украины пришли к предварительному выводу, что сегодня утром имел место целенаправленный удар по детской больнице "Охматдет" крылатой ракетой Х-101. Соответствующие фото и видео на своей странице в соцсети опубликовал заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, передает УНН.

Детали

На кадрах, которые опубликовал Гайченко четко видно момент подлета и попадания ракеты, которая идентифицирована как крылатая ракета Х-101.

"В ответ всем руzнявым уродам на заявления и комментарии о ракете ппо. Судебные эксперты Минюста сделали предварительные выводы по видео момента попадания в детскую больницу "Охматдет" в центре Киева и изъятым на месте происшествия остаткам ракеты. Без комментариев. Гореть вам в аду...", - написал Гайченко.

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Первым о том, что наиболее пострадавшие объекты в результате сегодняшней российской ракетной атаки по столице вероятнее всего были поражены вражескими ракетами Х-101 сообщил Директор Киевского научно исследовательского-института судебных экспертиз Александр Рувин.

"Части и обломки, которые удалось идентифицировать по состоянию на этот час малосохранены и очень фрагментированы. Учитывая имеющиеся части маркировок и характерные конструкторские особенности, предварительно можем сказать, что удары были нанесены крылатыми ракетами Х-101. Окончательные выводы будут переданы органам досудебного расследования после проведения всех необходимых экспертиз.

Сегодняшняя ракетная атака врага особенно цинична, пострадало значительное количество детей, многочисленные осколочные ранения у очевидцев событий. Надеемся, что поисково-спасательные операции завершатся максимально быстро. Выражаем искренние слова поддержки всем пострадавшим", - отметил Рувин.

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