Армия рф сознательно атаковала "Охматдет" накануне саммита НАТО: у Зеленского назвали причины

Армия рф намеренно атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве накануне саммита НАТО как "пощечину" Альянсу, в то время, как Венгрия и Китай требовали немедленного прекращения огня, обратившись к Западу и Украине, считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Подоляк в Telegram перечислил три безусловных вывода, сделанные в связи с умышленным ракетным ударом по крупнейшей детской больнице Украины "Охматдет"

"1. это абсолютно продуманное действие, специально разработанное и одобренное субъектом путиным. Накануне саммита НАТО. Как пощечина Альянсу. рф посылает всем неформальный сигнал примерно такого содержания: "Даже откровенное убийство детей не заставит их (Альянс) принять все необходимые решения. И поэтому продолжаем атаковать..."

2. Почти одновременно с преднамеренным ударом по детям в украинской столице из уст лидеров Венгрии и Китая в очередной раз прозвучало требование "о немедленном прекращении огня". Это требование не адресовано россии. Оно адресовано только Западу и Украине. И его цель - создать ложное ощущение: агрессор имеет право убивать, потому что говорит о "мире", а жертва не должна обороняться и поэтому должна немедленно прекратить сопротивление, оставив территории и собственных граждан агрессору... Это имеет крайне неестественный вид и совершенно точно стимулирует россию продолжать атаковать...", - указал Подоляк.

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Также третьим пунктом советник главы Офиса Президента подчеркнул, что прямо сейчас страна, которая намеренно нанесла массированный удар по украинским городам и детскому лечебному учреждению в Киеве, продолжает председательствовать в Совбезе ООН. По его словам, это "абсолютно кощунственный сигнал всем нейтральным странам: правил нет, а прямое людоедство поощряется".

Более того, как заметил Подоляк, нет должной реакции ООН, что прямо указывает на очевидное: "если война не закончится тотальным поражением россии, мир ждет ужасная короткая история кровавого хаоса, в котором жизнь не имеет ценности, а смерть - новый синоним слова "россия"."

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