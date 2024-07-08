Расчистка завалов и сохранение медоборудования: в Киеве разработали план по ликвидации последствий удара по "Охматдету"
Киев • УНН
Разработан предварительный план эвакуации поврежденной в результате российского ракетного удара детской больницы "Охматдет" в Киеве, а ответственные ведомства координируют необходимые работы по расчистке завалов, сохранению медицинского оборудования и восстановлению зданий.
В столице разработали предварительный план ликвидации последствий удара по детской больнице "Охматдет", которая была повреждена в результате утреннего ракетного удара РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу КГВА Сергея Попко.
Детали
Процесс ликвидации ракетного удара по детской больнице Охматдет будет происходить спланировано и поэтапно. План всех необходимых мероприятий был предварительно проработан на совещании всех ответственных структур
Отмечается, что начальник Киевской городской военной администрации, представитель департамента муниципальной безопасности города, главный врач Охматдета, руководитель районной государственной администрации совместно определили очередность необходимых работ.
Последствия ракетного удара рф: в столице разбирают завалы больницы и разрушенных жилых домов8 июля 2024, 13:38 • 17411 просмотров
В частности расчистка завалов, сохранение медицинского оборудования, установка окон в поврежденных корпусах и тому подобное.
Ответственные структурные подразделения получили задание и приступили к выполнению. Все необходимые службы города принимают все необходимые меры для ликвидации последствий в кратчайшие сроки
Напомним,
По состоянию на 16:30 в результате вражеской атаки по столице 21 человек погиб, 65 пострадали, 7 человек спасены. Продолжается ликвидация последствий атаки в трех районах Киева - Днепровском, Шевченковском и Соломенском.