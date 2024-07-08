Расчистка завалов и сохранение медоборудования: в Киеве разработали план по ликвидации последствий удара по "Охматдету"

В столице разработали предварительный план ликвидации последствий удара по детской больнице "Охматдет", которая была повреждена в результате утреннего ракетного удара РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу КГВА Сергея Попко.

Детали

Процесс ликвидации ракетного удара по детской больнице Охматдет будет происходить спланировано и поэтапно. План всех необходимых мероприятий был предварительно проработан на совещании всех ответственных структур - резюмировали в КГВА.

Отмечается, что начальник Киевской городской военной администрации, представитель департамента муниципальной безопасности города, главный врач Охматдета, руководитель районной государственной администрации совместно определили очередность необходимых работ.

Последствия ракетного удара рф: в столице разбирают завалы больницы и разрушенных жилых домов

В частности расчистка завалов, сохранение медицинского оборудования, установка окон в поврежденных корпусах и тому подобное.

Ответственные структурные подразделения получили задание и приступили к выполнению. Все необходимые службы города принимают все необходимые меры для ликвидации последствий в кратчайшие сроки - подытожили в КГВА.

Напомним,

По состоянию на 16:30 в результате вражеской атаки по столице 21 человек погиб, 65 пострадали, 7 человек спасены. Продолжается ликвидация последствий атаки в трех районах Киева - Днепровском, Шевченковском и Соломенском.