В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий массированного ракетного удара рф. В частности, в нескольких районах столицы продолжаются поисковые работы на местах попадания. Об этом заявил глава КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Атака была массированной, комбинированной с применением аэробаллистических, баллистических и крылатых ракет. Ракеты летели на столицу волнами и с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено около полутора десятков вражеских целей - резюмировал Попко.

По его словам, на месте детской больницы "Охматдет", куда попала российская ракета - продолжается спасательная операция.

Количество пострадавших в Киеве в результате атаки рф возросло до 96, среди них - трое детей

Детей и персонал эвакуируют по другим коммунальным медицинским учреждениям Киева. Разработан предварительный план ликвидации последствий удара по больнице. Так же поисковые работы продолжаются и в Соломенском районе, где разрушено несколько этажей многоэтажного здания. Жертвами российского ракетного удара здесь стали 7 человек - рассказал руководитель КГВА.

Также он добавил, что в Днепровском районе есть разрушения медучреждения, в результате чего погибли 7 человек. В других районах тоже есть повреждения жилой и нежилой застройки.

Спасатели работают на всех локациях. Информация итогового отчета уточняется - подытожил председатель КГВА.

Напомним

По данным Офиса Генпрокурора, среди жертв ракетной атаки российских войск на Киев - двое детей, которых достали из-под завалов многоквартирного дома.