Киев • УНН
Российские ракетные удары по Киеву, в том числе по детской больнице, жилым домам и медицинским учреждениям, привели к жертвам и разрушениям во многих районах столицы.
В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий массированного ракетного удара рф. В частности, в нескольких районах столицы продолжаются поисковые работы на местах попадания. Об этом заявил глава КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
Атака была массированной, комбинированной с применением аэробаллистических, баллистических и крылатых ракет. Ракеты летели на столицу волнами и с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено около полутора десятков вражеских целей
По его словам, на месте детской больницы "Охматдет", куда попала российская ракета - продолжается спасательная операция.
Количество пострадавших в Киеве в результате атаки рф возросло до 96, среди них - трое детей8 июля 2024, 12:56 • 11534 просмотра
Детей и персонал эвакуируют по другим коммунальным медицинским учреждениям Киева. Разработан предварительный план ликвидации последствий удара по больнице. Так же поисковые работы продолжаются и в Соломенском районе, где разрушено несколько этажей многоэтажного здания. Жертвами российского ракетного удара здесь стали 7 человек
Также он добавил, что в Днепровском районе есть разрушения медучреждения, в результате чего погибли 7 человек. В других районах тоже есть повреждения жилой и нежилой застройки.
Спасатели работают на всех локациях. Информация итогового отчета уточняется
Напомним
По данным Офиса Генпрокурора, среди жертв ракетной атаки российских войск на Киев - двое детей, которых достали из-под завалов многоквартирного дома.