В Киеве количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 96 человек, среди них - трое детей. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Количество пострадавших в Киеве в результате сегодняшней атаки врага продолжает увеличиваться. Сейчас пострадали 96 человек, среди них - трое детей. 52 раненых госпитализировали. Другим - оказали помощь на месте. Подтверждена гибель двух взрослых в больнице Охматдет. Одна из них - молодая врач медучреждения - сообщил Кличко.

По словам городского головы, в больнице Охматдет сейчас 16 пострадавших. Семеро из них - дети. 15 пострадавших госпитализировали.

Кроме того, Кличко уточнил данные о погибших и пострадавших в других районах:

- Двое пострадавших из других районов скончались в больнице;

- Также предварительно, 7 человек погибли в Днепровском районе в результате падения обломков на медицинский центр. Там также есть пострадавшие. Повреждено здание медучреждения. Экстренные службы работают на месте;

- Предварительно, 7 погибших и в бизнес-центре в Соломенском районе. Везде работают экстренные службы. Информация уточняется и обновляется.

Ранее

По данным спасателей, в Киеве по состоянию на 15:30 погибло 20 человек, еще 61 - пострадал. В частности, на территории детской больницы "Охматдет" погибло 2 человека, еще 10 пострадало. Спасены 4 человека, из них 3 ребенка.