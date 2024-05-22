В Минобороны заявили, что в скором времени ожидаются положительные сдвиги по поставкам ПВО Украине

Отдельное внимание во время 22-го заседания в формате "Рамштайн" было уделено против воздушной обороне и уже в скором времени ожидаются положительные сдвиги в поставках соответствующего вооружения Украине. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Я не могу оглашать все детали обещаний, которые были озвучены партнерами. Но могу сказать, что были объявлены пакеты в разрезе всех восьми коалиций, в частности интегрированной обороны, противовоздушной, авиационной, артиллерии, бронетанковой и других. Отдельное внимание было уделено именно против воздушной обороне и уже в скором времени ожидаются положительные сдвиги в поставках соответствующего вооружения - рассказал Хайдер.

Он отметил, что в целом удалось мобилизовать усилия партнеров на фоне наступления врага на Харьковщине.

"Их помощь поступает и усиливается по результатам "Рамштайна"", - сказал Хайдер.

Кроме того, во время заседания в формате "Рамштайн" поднимались вопросы сроков поставок, качества поставок, поступающих оборудования и также приоритизация поставок.

"Что нам необходимо в эту минуту, в этот месяц, ради чего", - добавил Гайдер.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что во время 22-го заседания в формате "Рамштайн" участники говорили об инициативе защиты украинского неба.

Также было посвящено много времени поставке систем по Украине.