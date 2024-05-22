У Міноборони заявили, що незабаром очікуються позитивні зрушення щодо постачання ППО Україні
Київ • УНН
Під час зустрічі в Рамштайні особливу увагу було приділено протиповітряній обороні, і незабаром очікуються позитивні зрушення в поставках відповідного озброєння в Україну.
Окрему увагу під час 22-го засідання у форматі "Рамштайн" було приділено протиповітряній обороні й вже незабаром очікуються позитивні зрушення щодо постачання відповідного озброєння Україні. Про це повідомив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Я не може оголошувати всі деталі обіцянок, які були озвучені партнерами. Але можу сказати, що були оголошені пакети у розрізі всіх восьми коаліцій, зокрема інтегрованої оборони, протиповітряної, авіаційної, артилерії, бронетанкової та інших. Окрему увагу було приділено саме протиповітряній обороні й вже незабаром очікуються позитивні зрушення щодо постачання відповідного озброєння
Він зазначив, що загалом вдалося мобілізувати зусилля партнерів на тлі наступу ворога на Харківщині.
"Їхня допомога надходить й посилюється за результатами "Рамштайну"", - сказав Гайдер.
Окрім того, під час засідання у форматі "Рамштайн" підіймалися питання термінів постачань, якості постачань, які надходять обладнання й також пріоритизація постачань.
"Що нам необхідно в цю хвилину, в цей місяць, задля чого", - додав Гайдер.
Доповнення
Міністр оборони США Ллойд Остін повідомляв, що під час 22-го засідання у форматі "Рамштайн" учасники говорили про ініціативу захисту українського неба.
Також було присвячено багато часу постачанню систем ППО Україні.