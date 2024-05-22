У Міноборони заявили, що незабаром очікуються позитивні зрушення щодо постачання ППО Україні

ukenru
16:38 • 40944 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 136018 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 115859 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 120106 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 116495 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 116565 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 109635 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129345 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142418 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 143835 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.9 м/с
55 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 106097 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 104195 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 53794 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 60347 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 81268 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 136032 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 317020 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 404064 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 415536 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 327591 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 60347 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 53794 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 81716 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 96447 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 104085 перегляди
Актуальне
У Міноборони заявили, що незабаром очікуються позитивні зрушення щодо постачання ППО Україні

У Міноборони заявили, що незабаром очікуються позитивні зрушення щодо постачання ППО Україні

Київ • УНН

 • 24149 перегляди

Під час зустрічі в Рамштайні особливу увагу було приділено протиповітряній обороні, і незабаром очікуються позитивні зрушення в поставках відповідного озброєння в Україну.

Окрему увагу під час 22-го засідання у форматі "Рамштайн" було приділено протиповітряній обороні й вже незабаром очікуються позитивні зрушення щодо постачання відповідного озброєння Україні. Про це повідомив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Я не може оголошувати всі деталі обіцянок, які були озвучені партнерами. Але можу сказати, що  були оголошені пакети у розрізі всіх восьми коаліцій, зокрема інтегрованої оборони, протиповітряної, авіаційної, артилерії, бронетанкової та інших. Окрему увагу було приділено саме протиповітряній обороні й вже незабаром очікуються позитивні зрушення щодо постачання відповідного озброєння

 - розповів Гайдер.

Він зазначив, що загалом вдалося мобілізувати зусилля партнерів на тлі наступу ворога на Харківщині.

"Їхня допомога надходить й посилюється за результатами "Рамштайну"", - сказав Гайдер.

Окрім того, під час засідання у форматі "Рамштайн" підіймалися питання термінів постачань, якості постачань, які надходять обладнання й також пріоритизація постачань.

"Що нам необхідно в цю хвилину, в цей місяць, задля чого", - додав Гайдер.

Доповнення

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомляв, що під час 22-го засідання у форматі "Рамштайн" учасники говорили про ініціативу захисту українського неба.

Також було присвячено багато часу постачанню систем ППО Україні. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
lloid-ostinЛлойд Остін
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36