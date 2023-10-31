В минобороны рф заявляют о якобы сбитии дрона над белгородщиной
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. министерство обороны рф заявило, что сегодня украинский беспилотник пытался атаковать территорию россии. Его якобы сбили над белгородской областью, информирует УНН.
Вражеская ПВО якобы сбила дрон 31 октября около 12.00.
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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией белгородской области», - говорится в сообщении.
Дополнение
В ночь на 29 октября российские средства ПВО якобы уничтожили 36 украинских беспилотников над Черным морем и северо-западной частью временно оккупированного Крыма.
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