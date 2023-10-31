В міноборони рф заявляють про нібито збиття дрона над бєлгородщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство оборони рф заявило, що сьогодні український безпілотник намагався атакувати територію росії. Його нібито збили над бєлгородською областю, інформує УНН.
Ворожа ППО нібито збила дрон 31 жовтня близько 12.00.
Цитата
«Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У ніч на 29 жовтня російські засоби ППО нібито знищили 36 українських безпілотників над Чорним морем та північно-західною частиною тимчасово окупованого Криму.
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