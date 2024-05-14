В минобороны рф заявляют о сбитии ночью 25 снарядов над белгородской областью

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  22098 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  118691 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  127843 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  127347 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  173775 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209624 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214830 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205948 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159856 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151975 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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В минобороны рф заявляют о сбитии ночью 25 снарядов над белгородской областью

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Оккупанты с утра активизировали усилия в районах Старомайорского, Крынках и Роботино

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Курс валют на 14 мая: гривна укрепилась на 11 копеек

Курс валют на 14 мая: гривна укрепилась на 11 копеек

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С севера Харьковщины эвакуировали более 7 тысяч человек - ОВА

С севера Харьковщины эвакуировали более 7 тысяч человек - ОВА

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США и Тайвань без огласки провели военно-морские учения - Reuters

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Утренний удар рф по Харькову: уже известно о четырех пострадавших

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Количество жертв наводнений и оползней в Индонезии возросло до 52

Количество жертв наводнений и оползней в Индонезии возросло до 52

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Враг ночью атаковал Днепропетровскую область "шахедами", 4 уничтожены

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Администрация Байдена отвергает убийства в Газе как геноцид и осуждает нападения на гуманитарные конвои

Администрация Байдена отвергает убийства в Газе как геноцид и осуждает нападения на гуманитарные конвои

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Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  248290 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  293218 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  294386 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  302205 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  312798 просмотра

В минобороны рф заявляют о сбитии ночью 25 снарядов над белгородской областью

российская противовоздушная оборона якобы сбила 25 реактивных снарядов и один беспилотник над Белгородской областью в течение ночи и сегодня утром.

Новости Мира •   •  8614 просмотра
В минобороны рф заявляют о сбитии ночью 25 снарядов над белгородской областью

В Одессе девушка заявила об избиении. Одесский ТЦК начал проверку инцидента

Одесский областной ТЦК начал проверку инцидента с девушкой в Одессе.

Общество •   •  8697 просмотра
В Одессе девушка заявила об избиении. Одесский ТЦК начал проверку инцидента

Оккупанты с утра активизировали усилия в районах Старомайорского, Крынках и Роботино

Сегодня утром российские оккупанты активизировались в районах Старомайорского, Крынках и Роботино, однако украинские войска не потеряли позиции.

Война •   •  9847 просмотра
Оккупанты с утра активизировали усилия в районах Старомайорского, Крынках и Роботино

Курс валют на 14 мая: гривна укрепилась на 11 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,6196 UAH/USD, укрепив гривну на 11 копеек.

Экономика •   •  9399 просмотра
Курс валют на 14 мая: гривна укрепилась на 11 копеек

С севера Харьковщины эвакуировали более 7 тысяч человек - ОВА

Более 7 023 человек были эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за постоянных обстрелов и попыток врага продвинуться в этом районе.

Общество •   •  9709 просмотра
С севера Харьковщины эвакуировали более 7 тысяч человек - ОВА

США и Тайвань без огласки провели военно-морские учения - Reuters

В прошлом месяце военно-морские силы США и Тайваня провели совместные учения в Тихом океане, которые не разглашались, отрабатывая базовые операции, такие как связь, дозаправка и пополнение запасов, сообщило Reuters.

Новости Мира •   •  7456 просмотра
США и Тайвань без огласки провели военно-морские учения - Reuters

Утренний удар рф по Харькову: уже известно о четырех пострадавших

Четыре человека, 52-летний мужчина и три женщины в возрасте 66, 56 и 38 лет, пострадали в результате удара УМПБ Д-30 по Харькову сегодня утром.

Война •   •  10071 просмотра
Утренний удар рф по Харькову: уже известно о четырех пострадавших

Количество жертв наводнений и оползней в Индонезии возросло до 52

Наводнения и оползни, вызванные сильными дождями в индонезийской провинции Западная Суматра, унесли жизни 52 человек, 17 до сих пор считаются пропавшими без вести, и заставили более 3 000 человек эвакуироваться.

Новости Мира •   •  8586 просмотра
Количество жертв наводнений и оползней в Индонезии возросло до 52

Враг ночью атаковал Днепропетровскую область "шахедами", 4 уничтожены

Ночью враг атаковал Днепропетровскую область ударными беспилотниками дальнего радиуса действия, но украинские военные уничтожили 4 беспилотника в Новомосковском, Каменском и Днепровском районах, восстановив спокойствие в регионе около полуночи.

Война •   •  10673 просмотра
Враг ночью атаковал Днепропетровскую область "шахедами", 4 уничтожены

Администрация Байдена отвергает убийства в Газе как геноцид и осуждает нападения на гуманитарные конвои

Белый дом не считает геноцидом убийства палестинцев в Газе Израилем во время войны с ХАМАСом и осуждает нападения на конвои с гуманитарной помощью.

Новости Мира •   •  9747 просмотра
Администрация Байдена отвергает убийства в Газе как геноцид и осуждает нападения на гуманитарные конвои