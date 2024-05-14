В минобороны рф заявляют о сбитии ночью 25 снарядов над белгородской областью

Над белгородской областью российская ПВО якобы уничтожила двадцать пять реактивных снарядов в ночь на 14 мая. Также сегодня утром над областью якобы сбили один дрон, заявили в минобороны рф, сообщает УНН.

Детали

В минобороны рф утверждают, что ночью были атакованы объекты на территории рф с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурные средства российской ПВО якобы уничтожили двадцать пять реактивных снарядов.

Кроме того, в мо рф утверждают, что сегодня утром российская противовоздушная оборона сбила один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией белгородской области.

Дополнение

В волгоградской области россии ночью вагоны грузового поезда сошли с рельсов. Причиной названо "вмешательство посторонних лиц".