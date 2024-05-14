Під Волгоградом вантажний потяг зійшов з рейок після "втручання сторонніх осіб"
Київ • УНН
Вантажний потяг зійшов з рейок під Волгоградом через втручання сторонніх осіб, що спричинило затримку руху пасажирських поїздів.
У Волгоградській області Росії вночі вагони вантажного потягу зійшли з рейок. Причиною названо "втручання сторонніх осіб". Про це повідомила Приволзька залізниця РФ, передає УНН.
Деталі
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Повідомляється, що інцидент стався у районі станції Котлубань Приволзької залізниці. Рух поїздів припинено, через що очікуються затримки пасажирських поїздів. Пізніше рух відкрили одним шляхом у реверсивному режимі. З запізненнями прямують два поїзди — один із Волгограда до Санкт-Петербурга, другий — у зворотному напрямку.
На місце направлено відновлювальні поїзди зі станцій імені Максима Горького та Арчеда. На Приволзькій залізниці працює оперативний штаб.
Доповнення
У ГУ МНС Росії по Волгоградській області РФ уточнили, що в результаті сходу спалахнули вагон із дизпаливом та вагон із пиломатеріалами. Загасити пожежу вдалося о 3.38 ночі, постраждалих немає.
У підмосков’ї 10 вагонів товарного потягу зійшли з рейок - росЗМІ02.04.24, 17:16 • 27207 переглядiв