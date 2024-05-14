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Під Волгоградом вантажний потяг зійшов з рейок після "втручання сторонніх осіб"

Під Волгоградом вантажний потяг зійшов з рейок після "втручання сторонніх осіб"

Київ • УНН

 • 42696 перегляди

Вантажний потяг зійшов з рейок під Волгоградом через втручання сторонніх осіб, що спричинило затримку руху пасажирських поїздів.

У Волгоградській області Росії вночі вагони вантажного потягу зійшли з рейок. Причиною названо "втручання сторонніх осіб". Про це повідомила Приволзька залізниця РФ, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Повідомляється, що інцидент стався у районі станції Котлубань Приволзької залізниці. Рух поїздів припинено, через що очікуються затримки пасажирських поїздів. Пізніше рух відкрили одним шляхом у реверсивному режимі. З запізненнями прямують два поїзди — один із Волгограда до Санкт-Петербурга, другий — у зворотному напрямку.

На місце направлено відновлювальні поїзди зі станцій імені Максима Горького та Арчеда. На Приволзькій залізниці працює оперативний штаб.

Доповнення

У ГУ МНС Росії по Волгоградській області РФ уточнили, що в результаті сходу спалахнули вагон із дизпаливом та вагон із пиломатеріалами. Загасити пожежу вдалося о 3.38 ночі, постраждалих немає.

У підмосков’ї 10 вагонів товарного потягу зійшли з рейок - росЗМІ02.04.24, 17:16 • 27207 переглядiв

Лілія Подоляк

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