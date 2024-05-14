Под Волгоградом грузовой поезд сошел с рельсов после "вмешательства посторонних лиц"

В Волгоградской области России ночью вагоны грузового поезда сошли с рельсов. Причиной названо "вмешательство посторонних лиц". Об этом сообщила Приволжская железная дорога РФ, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, никто не пострадал.

Сообщается, что инцидент произошел в районе станции Котлубань Приволжской железной дороги. Движение поездов приостановлено, из-за чего ожидаются задержки пассажирских поездов. Позже движение открыли одним путем в реверсивном режиме. С опозданиями следуют два поезда - один из Волгограда в Санкт-Петербург, второй - в обратном направлении.

На место направлены восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда. На Приволжской железной дороге работает оперативный штаб.

Дополнение

В ГУ МЧС России по Волгоградской области РФ уточнили, что в результате схода вспыхнули вагон с дизтопливом и вагон с пиломатериалами. Потушить пожар удалось в 3.38 ночи, пострадавших нет.

В подмосковье 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов - росСМИ