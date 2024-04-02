В подмосковье 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов - росСМИ

В городе дмитров московской области 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов. По предварительной информации, талые воды подмыли насыпь и пути "поползли". Никто не пострадал, сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, в городе дмитров московской области 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел на объездном кольце, но на движение других поездов это не повлияло. Никто не пострадал.

По предварительной информации, талые воды подмыли насыпь и пути "поползли". На месте работают ремонтные бригады.

Напомним

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