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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В подмосковье 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов - росСМИ

В подмосковье 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов - росСМИ

Киев  •  УНН

2 апреля 2024, 14:16  •  5212 просмотра

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10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в дмитрове, московская область, из-за талых вод, размывших насыпь и пути.

В городе дмитров московской области 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов. По предварительной информации, талые воды подмыли насыпь и пути "поползли". Никто не пострадал, сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, в городе дмитров московской области 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел на объездном кольце, но на движение других поездов это не повлияло. Никто не пострадал.

По предварительной информации, талые воды подмыли насыпь и пути "поползли". На месте работают ремонтные бригады.

Напомним

россия продолжает строить железную дорогу на оккупированных украинских территориях до Крыма, но она проходит через районы, уязвимые для украинских ударов с большого расстояния.

Павел Башинский

Павел Башинский

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