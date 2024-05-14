В міноборони рф заявляють про збиття вночі 25 снарядів над бєлгородською областю
Київ • УНН
російська протиповітряна оборона нібито збила 25 реактивних снарядів і один безпілотник над бєлгородською областю протягом ночі та сьогодні вранці.
Над бєлгородською областю російська ППО буцімто знищила двадцять п'ять реактивних снарядів у ніч на 14 травня. Також сьогодні вранці над областю нібито збили один дрон, заявили в міноборони рф, повідомляє УНН.
Деталі
У міноборони рф стверджують, що вночі були атаковані об'єкти на території рф із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір". Чергові засоби російської ППО буцімто знищили двадцять п'ять реактивних снарядів.
Крім того, в мо рф стверджують, що сьогодні вранці російська протиповітряна оборона збила один безпілотний літальний апарат знищено над територією бєлгородської області.
Доповнення
У волгоградській області росії вночі вагони вантажного потягу зійшли з рейок. Причиною названо "втручання сторонніх осіб".