В минобороны рф заявили о сбитии 10 дронов над четырьмя областями: что известно

В минобороны рф заявили о якобы сбитии 10 БПЛА в ночь на 11 октября сентября. Утверждают, что уничтожили их над территорией ростовской, белгородской, брянской и курской областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение мо рф в Telegram.

Детали

Как указали в российском оборонном ведомстве, было якобы перехвачено четыре дрона над территорией ростовской области, три БПЛА якобы уничтожили над территорией белгородской области, два дрона - над территорией брянской области и еще один БПЛА - над территорией курской области.

ВСУ нанесли удар по российскому аэродрому "Ханская": на аэродроме базировались Су-34 и Су-27