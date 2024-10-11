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В міноборони рф заявили про збиття 10 дронів над чотирма областями: що відомо

В міноборони рф заявили про збиття 10 дронів над чотирма областями: що відомо

Київ • УНН

 • 13549 перегляди

Міноборони рф повідомило про нібито збиття 10 БПЛА вночі 11 жовтня над ростовською, бєлгородською, брянською та курською областями. Найбільше дронів (4) перехопили над ростовською областю.

У міноборони рф заявили про нібито збиття 10  БПЛА у ніч на 11 жовтня вересня. Стверджують, що знищили їх над територією ростовської, бєлгородської, брянської та курської областей. Про це УНН повідомляє із посланням на допис мо рф у Telegram.  

Деталі 

Як вказали в російському оборонному відомстві, було нібито перехоплено чотири дрони над територією ростовської області, три БПЛА буцім-то знищили над територією бєлгородської області, два дрони - над територією брянської області та ще один БПЛА - над територією курської області.

ЗСУ завдали удару по російському аеродрому "Ханская": на летовищі базувались Су-34 та Су-2710.10.24, 13:35 • 13814 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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