Представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что когда все обновят свои данные военно-учетные тогда ТЦК перестанет выдавать на улицах повестки. Такое заявление он сделал в интервью NV, пишет УНН.

Исходя из первопричин, можем говорить, что когда все обновят свои данные военно-учетные, а нарушители правил воинского учета самостоятельно появятся в ТЦК, или зарегистрируются в приложении Резерв+, то, соответственно, такой необходимости не будет, - отвечает Лазуткин на вопрос, когда ТЦК перестанет выдавать повестки на улице.

Он утверждает, что у ТЦК и СП существует имеющаяся база данных. Это позволяет им точно знать, куда обращаться к военнообязанным, поэтому им не нужно тратить время на их поиск.

Поверьте, они (работники ТЦК и СП - ред.) от этого не получают удовольствия. Я по крайней мере в этом убежден. Представьте себе, какой это огромный стресс для тех людей, которые вернулись из зоны боевых действий, которые, возможно, имеют ранения, которые участвовали в боях, которые теряли своих друзей, знакомых. Сейчас они идут к людям, которых они защищали, и вместо того, чтобы получать уважение, они часто получают очень неприятные, оскорбительные высказывания и соответствующее отношение. Это очень несправедливо для тех людей, которые прошли бои, которые были в 2022-2023 годах, - подчеркнул Лазуткин.

Напомним

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, прокомментировал конфликты между представителями ТЦК и военнообязанными, отметив, что обращения часто вырываются из контекста.