В Минобороны Польши заявили, что Варшава готовится к войне, но надеется, что её не будет

В правительстве Польши заявили, что готовятся к потенциальной войне, но надеются, что её не будет. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает Polsat News, передаёт УНН.

Мы готовимся к войне, надеясь, что она никогда не произойдёт - сказал Томчик.

Он добавил, что государство также готовится к возможной агрессии в сфере энергетики и инфраструктуры.

Комментируя заявление командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, который заявил, что к 2027 году россия может восстановить свой военный потенциал и будет готова к конфликту с Европой, Томчик заявил: "Мы больше не делим сценарии на реальные и нереальные, а только на вероятные и маловероятные. Сегодня я бы уже не называл конкретную дату. Даже какая-либо крупномасштабная провокация со стороны кремля вполне может произойти в течение нескольких месяцев".

По его словам, многое зависит от хода войны в Украине.

Если эта война закончится, то, конечно, это очень хорошо, но тогда очень вероятно, что россия начнёт восстанавливать свой потенциал для следующего вооружённого конфликта. Сегодня россия путина не готова к противостоянию с НАТО и проиграла бы такую войну. Тем более что мы видим: Украина остановила россию, а что уже говорить обо всём потенциале Альянса. Мы должны осознавать собственную силу. Использовать её, наводить порядок в ситуации, поддерживать Украину и держать россию как можно дальше от нас - резюмировал заместитель министра.

Напомним

Польша 15 августа провела в Варшаве крупнейший военный парад в своей истории, во время которого более 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники продемонстрировали оборонные возможности страны.