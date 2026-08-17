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У Міноборони Польщі заявили, що Варшава готується до війни, але сподівається, що її не буде

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив про підготовку до потенційної війни, включаючи енергетику та інфраструктуру. Він наголосив, що росія не готова до протистояння з НАТО, але може відновити потенціал.

У Міноборони Польщі заявили, що Варшава готується до війни, але сподівається, що її не буде

В уряді Польщі заявили, що готуються до потенційної війни, але сподіваються, що її не буде. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє Polsat News, передає УНН

Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не відбудеться 

- сказав Томчик. 

Він додав, що держава готується до можливої агресії також у сфері енергетики та інфраструктури.  

Коментуючи заяву командувача силами НАТО в Європі Алексуса Гринкевича, який заявив, що до 2027 року росія може відновити свій військовий потенціал і буде готова до конфлікту з Європою, Томчик заявив: "Ми вже не поділяємо сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні. Сьогодні я б уже не називав конкретної дати. Навіть якась великомасштабна провокація з боку Кремля може статися цілком і протягом кількох місяців".

За його словами, багато чого залежить від перебігу війни в Україні. 

Якщо ця війна закінчиться, то, звісно, це дуже добре, але тоді дуже ймовірно, що росія почне відновлювати свій потенціал для наступного збройного конфлікту. Сьогодні росія путіна не готова до протистояння з НАТО і програла б таку війну. Тим більше, що ми бачимо: Україна зупинила росію, а що вже казати про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати власну силу. Використовувати її, наводити лад у ситуації, підтримувати Україну та тримати росію якнайдалі від нас 

- резюмував заступник міністра. 

Нагадаємо 

Польща 15 серпня провела у Варшаві найбільший військовий парад у своїй історії, під час якого понад 2000 військовослужбовців і понад 300 одиниць військової техніки продемонстрували оборонні можливості країни. 

Павло Башинський

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