В Минэнерго объяснили, с чем связано дальнейшее улучшение с отключением света

Дальнейшее улучшение с отключениями света связано прежде всего с улучшением погодных условий. Также с особенностями ремонтной компании на объектах генерации. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, улучшилась ли после 20 июля ситуация с энергоснабжением, Колесник ответил: "Действительно, до этого мы имели фактически четыре очереди, были аварийные графики отключений по объективным причинам. Дальнейшее улучшение с отключениями связано прежде всего с улучшением погодных условий. Ужасная жара спадает по имеющимся прогнозам. Также это связано с особенностями ремонтной компании на объектах генерации, но в то же время мы должны понимать, что есть риски продолжения обстрелов объектов гражданской энергетической инфраструктуры".

Он напомнил, что на сегодня есть дефицит, как следствие восьми комплексных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Дефицит генерации - 9 гигаватт.

Поэтому основная задача энергетиков на сегодня - это удержать энергосистему в целостности и в безопасности поставок электрической энергии, при этом осуществить максимально доступное количество ремонтов, чтобы подготовить объекты генерации и распределения электрической энергии, чтобы передать всю электрическую энергию, которую возможно выработать к отопительному сезону - рассказал Колесник.

Напомним

Министр энергетики Герман Галущенко 19 июля заявлял, что ситуация в энергосистеме улучшится уже в ближайшее время.

Графики отключений отменены с 12:00 до 15:00 - ДТЭК