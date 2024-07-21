Графики отключений отменены с 12:00 до 15:00 - ДТЭК

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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21 июля 2024, 08:55  •  1119 просмотра

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В воскресенье 21 июля с 12:00 до 15:00 в Украине не будет стабилизационных отключений электроэнергии. Об этом сообщила компания ДТЭК со ссылкой на информацию от "Укрэнерго".

В воскресенье 21 июля "Укрэнерго" отменило графики отключений света в Украине с 12:00 до 15:00. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

В сообщении компании отмечается, что по информации от "Укрэнерго", в воскресенье, 21 июля, отключения электроэнергии с 12:00 и до 15:00 не предвидятся.

Напомним

Прогнозировалось, что графики отключений 21 июля должны были действовать в течение всех суток. С 15:00 до 24:00 "Укрэнерго" должно было задействовать две очереди отключений, в остальные часы - одна очередь.

В российском Краснодаре митингуют из-за отключения света и воды, начались задержания20 июля 2024, 12:52 • 19217 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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ukrenerhoУкрэнерго
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