Графики отключений отменены с 12:00 до 15:00 - ДТЭК

В воскресенье 21 июля "Укрэнерго" отменило графики отключений света в Украине с 12:00 до 15:00. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

В сообщении компании отмечается, что по информации от "Укрэнерго", в воскресенье, 21 июля, отключения электроэнергии с 12:00 и до 15:00 не предвидятся.

Напомним

Прогнозировалось, что графики отключений 21 июля должны были действовать в течение всех суток. С 15:00 до 24:00 "Укрэнерго" должно было задействовать две очереди отключений, в остальные часы - одна очередь.

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