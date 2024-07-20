В российском Краснодаре начались массовые протесты с требованием к властям возобновить поставки электроэнергии и воды. На митинге задержали двух человек. Массовые отключения электроэнергии происходят и в других регионах на юге россии, на Северном Кавказе, а также во временно оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"В российском краснодаре местные жители перекрыли улицу, требуя от властей возобновить поставки электроэнергии и воды. В регионе массовые отключения из-за, как утверждается, ограничения подачи электроэнергии из других регионов из-за жары. Протестующие жалуются, что сначала им выключали электроэнергию по одному разу в день, а теперь нет по 12-15 часов в сутки. На митинге задержали двух человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что массовые отключения электроэнергии происходят и в других регионах на юге россии, на Северном Кавказе, а также во временно оккупированном Крыму.

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Во временно оккупированных Керчи, Феодосии и Саках в Крыму из-за повреждения магистральных сетей часть абонентов остались без воды.