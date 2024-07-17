Майнинг криптовалют угрожает энергетической стабильности для ряда регионов рф. Об этом заявил российский диктатор владимир путин на совещании по экономическим вопросам, передает УНН со ссылкой на Astra.

"Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалюты может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. И это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае", - заявил путин.

По его словам, если не принять решение на уровне федерального закона, то может произойти дефицит электроэнергии в стране. Майнинг занимает 1,5% энергопотребления.

Добавим

Свое заявление путин сделал после массового отключения электроэнергии на юге россии, которое произошло из-за вчерашней остановки энергоблока Ростовской АЭС. Суммарно в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Ростовском крае, аннексированном Крыму и оккупированной части Запорожья вчера без света остались как минимум 2,5 миллионов человек. Впрочем, сегодня свет на большей территории юга вернули - кроме Краснодара, где из-за жары до 19 июля ввели графики отключения электричества.

А в Бурятии - о которой в своей речи о майнеров упомянул путин - вчера из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС без света осталось более 115 тысяч человек.