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В Минэкономразвития рассказали, как готовиться к мировому кризису

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Для предотвращения последствий мирового экономического кризиса Украине нужно реформировать рынок труда, инструменты экономической политики, государственную поддержку, администрирование налогов. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью НВ, передает УНН.

“Нам нужно реформировать рынок труда, инструменты экономической политики, государственную поддержку, администрирование налогов. И делать это проактивно, смотреть вперед, а не назад. Потому что поздно что-то менять, когда уже прошла кризис или началась. Надо готовиться заранее... экономическая политика должна превратиться в аналитическую экономическую политику, помогает экономике успешно развиваться и быть гибкой, стимулировать именно те проблемные направления, которые могут возникнуть из-за глобальных или внутренних процессов в экономике”, — отметил Милованов.

При этом он добавил, что когда происходит экономический кризис, Украина падает глубже, чем в целом мир или наши соседи и дольше выходит из кризиса.

Также министр подчеркнул, что мировая экономика идет циклами, и все ждут рецессии, поэтому вероятность нового кризиса достаточно высока.

“И когда она начнется, мы должны быть готовы гибко на нее среагировать. А для этого нужны знания. Мы должны понимать, откуда кризис. И если она придет, то куда придется: к аграриям, металлургов или, возможно, она придет через финансовые рынки, потому что подорожает капитал. И придет она с Запада, или из Китая, или вообще из Европы. Она будет связана больше с политикой или это сугубо экономический кризис. Эти вещи мы должны понимать заранее”, — добавил министр.

Напомним, борьба с теневой экономикой не является самоцелью Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Украинские Национальные Новости

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