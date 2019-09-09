В Мінекономрозвитку розповіли, як готуватимуться до світової кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Для запобігання наслідкам світової економічної кризи Україні потрібно реформувати ринок праці, інструменти економічної політики, державну підтримку, адміністрування податків. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв’ю НВ, передає УНН.
“Нам потрібно реформувати ринок праці, інструменти економічної політики, державну підтримку, адміністрування податків. І робити це проактивно, дивитися вперед, а не назад. Бо пізно щось змінювати, коли вже пройшла криза або почалася. Треба готуватися заздалегідь... економічна політика має перетворитися на аналітичну економічну політику, що допомагає економіці успішно розвиватися і бути гнучкою, стимулювати саме ті проблемні напрямки, які можуть виникнути через глобальні або внутрішні процеси в економіці”, — зазначив Милованов.
При цьому він додав, що коли відбувається економічна криза, Україна падає глибше, ніж загалом світ або наші сусіди і довше виходить з кризи.
Також міністр підкреслив, що світова економіка йде циклами, і всі чекають рецесію, тож вірогідність нової кризи доволі висока.
“І коли вона почнеться, ми маємо бути готові гнучко на неї зреагувати. А для цього потрібні знання. Ми маємо розуміти, звідки криза. І якщо вона прийде, то куди прийде: до аграріїв, металургів або, можливо, вона прийде через фінансові ринки, бо подорожчає капітал. І чи прийде вона із Заходу, або з Китаю, або взагалі з Європи. Вона буде пов’язана більше з політикою або це суто економічна криза. Оці речі ми маємо розуміти заздалегідь”, — додав міністр.
Нагадаємо, боротьба з тіньовою економікою не є самоціллю Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.