В МИД отреагировали о намерении Фицо поехать на парад 9 мая в Москву

Спикер МИД Георгий Тихий отреагировал на намерение премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить парад ко Дню Победы 9 мая в Москве, отметив, что европейским лидерам следует корректно относиться к участию и вкладу Украины в победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом Тихий заявил во время брифинга, передает УНН.

детали

Мы можем напомнить, что агрессией против Украины кремль растоптал память о Второй мировой войне, о совместной борьбе с нацизмом во Второй мировой войне и потерял моральное право вообще судиться на наследие победы над нацизмом. Это факт, который стоит осознать. Кроме того, стоит напомнить, что Украина принимала активное участие в борьбе против нацизма, и ее заслуги в этой победе нельзя преуменьшать. Россия много лет пыталась украсть, монополизировать эту победу и это оскорбление для миллионов украинцев и сотен тысяч семей, которые в этой страшной войне потеряли своих близких - сказал Тихий.

Он призвал всех европейских партнеров вспомнить факты, которые заключаются в том, что во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 млн украинцев, то есть почти четверть тогдашнего населения Украины, а в 1944 году каждый третий военнослужащий Красной Армии был выходцем из Украины.

Поэтому у нас вопрос: что это за празднование только в Москве и игнорирование вообще роли Украины во Второй мировой войне? Может, перед Москвой стоит заехать в Херсон, Запорожье, Харьков, Киев в те города, по которым фронты Второй мировой прокатились сначала с запада на восток, фронт прокатился, а потом с востока на Запад? Что это вообще за монополизирование победы во Второй мировой войне? Поэтому просто напоминаем эти факты и просим корректно относиться к участию и вкладу Украины в победу над нацизмом - отметил Тихий.

Дополнение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что принял приглашение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву на парад 9 мая, отметив, что "правительство Словакии ценно отчитывается о наследии борьбы с фашизмом, исторической правде о Второй мировой войне и роли, которую в ней играет Красная Армия и именно поэтому в 2025 году возьмет на себя организацию нескольких мероприятий, кульминацией которых станут майские празднования победы над фашизмом".

Напомним

В Братиславе прошел массовый митинг против политики премьера Фицо и сближения с Россией. Оппозиционные политики призвали к объединению ради сохранения о западного курса Словакии.