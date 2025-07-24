Сотрудничество между Китаем и россией не направлено против других государств и не должно подвергаться влиянию третьих сторон. Об этом заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь, сообщает Global Times, передает УНН.

Детали

Комментируя призывы ЕС к Китаю ограничить торгово-промышленное сотрудничество с Россией на фоне войны в Украине, Го ответил: "Я хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие между Китаем и россией не направлено против какой-либо третьей стороны, и что на него не должна влиять никакая третья сторона".

Дополнение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта встретились с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине. Они призвали Китай использовать свое влияние на россию, чтобы та прекратила агрессивную войну против Украины, признав, что отношения между Пекином и Брюсселем достигли "переломного момента".

Согласно сообщениям трех европейских специалистов по безопасности, двигатели китайского производства тайно поставляются через подставные компании государственному производителю беспилотников в россии под названием "промышленные холодильные установки", это делается для того, чтобы избежать обнаружения после западных санкций.