Співпраця між Китаєм та росією не спрямована проти інших держав і не повинна зазнавати впливу третіх сторін. Про це заявив речник МЗС Китаю Го Цзякунь, повідомляє Global Times, передає УНН.

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Коментуючи заклики ЄС до Китаю обмежити торгово-промислову співпрацю з росією на тлі війни в Україні, Го відповів: "Я хотів би підкреслити, що взаємодія між Китаєм і росією не спрямована проти жодної третьої сторони, і що на неї не повинна впливати жодна третя сторона".

Доповнення

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта зустрілися з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні. Вони закликали Китай використати свій вплив на росію, щоб та припинила агресивну війну проти України, визнавши, що відносини між Пекіном та Брюсселем досягли "переломного моменту".

Згідно з повідомленнями трьох європейських фахівців з безпеки, двигуни китайського виробництва таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у росії під назвою "промислові холодильні установки", це робиться для того, щоб уникнути виявлення після західних санкцій.