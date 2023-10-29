В Мексике сверхмощный ураган Отис унес жизни почти четырёх десятков людей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Мексике в результате урагана Отис погибли по меньшей мере тридцать девять’человек. Об этом сообщили BBC, пишет УНН.
Детали
Официальные лица говорят, что “Отис” был самым мощным штормом, когда-либо сходившим на тихоокеанское побережье Мексики.
Стихия нанесла огромный ущерб инфраструктуре и унесла жизни 39 человек, среди которых 29 мужчин, 10 женщин и, по данным правительства, по крайней мере 10 человек считаются пропавшими без вести.
Одним из наиболее пострадавших районов в Мексике является Акапулько. Там 80% курортных отелей повреждены, а улицы затоплены.
Напомним
Четыре дня назад на Мексику в районе города Акапулько нахлынул мощный ураган “Отис”. Скорость ветра достигала 266 миль в час. Он усилился из тропического шторма в ураган пятой’категории — сильнейшей категории — всего за 12 часов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банды убили 13 полицейских в Мексике