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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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В Мексике сверхмощный ураган Отис унес жизни почти четырёх десятков людей

Киев • УНН

 • 132269 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Мексике в результате урагана Отис погибли по меньшей мере тридцать девять’человек. Об этом сообщили BBC, пишет УНН.

В Мексике сверхмощный ураган Отис унес жизни почти четырёх десятков людей

Детали

Официальные лица говорят, что “Отис” был самым мощным штормом, когда-либо сходившим на тихоокеанское побережье Мексики.

Стихия нанесла огромный ущерб инфраструктуре и унесла жизни 39 человек, среди которых 29 мужчин, 10 женщин и, по данным правительства, по крайней мере 10 человек считаются пропавшими без вести.

Одним из наиболее пострадавших районов в Мексике является Акапулько. Там 80% курортных отелей повреждены, а улицы затоплены.

Напомним

Четыре дня назад на Мексику в районе города Акапулько нахлынул мощный ураган “Отис”. Скорость ветра достигала 266 миль в час. Он усилился из тропического шторма в ураган пятой’категории — сильнейшей категории — всего за 12 часов.

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