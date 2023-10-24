Банди вбили 13 поліцейських у Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Мексиці щонайменше 13 місцевих поліцейських були вбиті в штаті Герреро в понеділок. Це сталося під час останнього зухвалого нападу в регіоні, де банди змагаються за контроль над торгівлею наркотиків, повідомляє Reuters, передає УНН.
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Серед загиблих є начальник місцевої служби безпеки в Коюка-де-Бенітез, що розташоване на захід від курортного міста Акапулько.
Мексика спустошена злочинними угрупованнями, пов’язаними з потужними наркокартелями країни.
Герреро є одним із найнебезпечніших районів країни, де регулярні протистояння між наркокартелями та мексиканськими силами безпеки.
Понад 420 000 людей були вбиті з тих пір, як уряд направив війська для боротьби з картелями в 2006 році.
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