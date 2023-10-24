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Банды убили 13 полицейских в Мексике

Киев • УНН

 • 162735 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Мексике по меньшей мере 13 местных полицейских были убиты в штате Герреро в понедельник. Это произошло во время последнего дерзкого нападения в регионе, где банды борются за контроль над торговлей наркотиков, сообщает Reuters, передает УНН.

Банды убили 13 полицейских в Мексике

Детали

Среди погибших есть начальник местной службы безопасности в Коюка-де-Бенитез, расположенном к западу от курортного города Акапулько.

Мексика опустошена преступными группировками, связанными с мощными наркокартелями страны.

Герреро является одним из самых опасных районов страны, где регулярные противостояния между наркокартелями и мексиканскими силами безопасности.

Более 420 000 человек были убиты с тех пор, как правительство направило войска для борьбы с картелями в 2006 году.

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