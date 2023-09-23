Ляльку “демона” Чакі заарештували у Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Мексиканська поліція заарештувала ляльку Чакі, яку її власник використовував для залякування людей і вимагання грошей, повідомляє Reuters з посиланням на ЗМІ, передає УНН.
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На знімках, яке опублікувало видання видно, що лялька Чакі була одягнена в наручники, а з її комбінезона стирчав ніж. Поліцейські тримають її за яскраво-помаранчеве волосся, щоб зробити знімок.
Відомо, що лялька належала чоловікові, на ім'я Карлос "N". Він був звинувачений у порушенні громадського порядку та загрозі недоторканості інших осіб.
Під час затримання Чакі офіцер поліцейського відділу в Монклові, штат Коауїла, сміявся, тримаючи в руках довгий ніж, який він відібрав у ляльки. Пізніше цей правоохоронець отримав догану за те, що не сприймав свою роботу серйозно.
Наразі відомо, що Карлоса "N" відпустили, але місцеперебування “ляльки демона” Чакі досі невідоме.
Довідково:
“Прокляття Чакі” (англ. Curse of Chucky) — американський фільм 2013 року в жанрі слешер. Вперше Чакі з’явився на екрані в 1988 році у фільмі “Дитячі ігри”.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що техаський відділ громадської безпеки розіслав жителям повідомлення про розшук ляльки Чакі, яка у фільмі жахів вона стала одержима злим духом.