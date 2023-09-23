Ляльку “демона” Чакі заарештували у Мексиці

Деталі

На знімках, яке опублікувало видання видно, що лялька Чакі була одягнена в наручники, а з її комбінезона стирчав ніж. Поліцейські тримають її за яскраво-помаранчеве волосся, щоб зробити знімок.

Відомо, що лялька належала чоловікові, на ім'я Карлос "N". Він був звинувачений у порушенні громадського порядку та загрозі недоторканості інших осіб.

Під час затримання Чакі офіцер поліцейського відділу в Монклові, штат Коауїла, сміявся, тримаючи в руках довгий ніж, який він відібрав у ляльки. Пізніше цей правоохоронець отримав догану за те, що не сприймав свою роботу серйозно.

Наразі відомо, що Карлоса "N" відпустили, але місцеперебування “ляльки демона” Чакі досі невідоме.

Довідково:

“Прокляття Чакі” (англ. Curse of Chucky) — американський фільм 2013 року в жанрі слешер. Вперше Чакі з’явився на екрані в 1988 році у фільмі “Дитячі ігри”.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що техаський відділ громадської безпеки розіслав жителям повідомлення про розшук ляльки Чакі, яка у фільмі жахів вона стала одержима злим духом.