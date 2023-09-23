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Куклу "демона" Чаки арестовали в Мексике

Куклу "демона" Чаки арестовали в Мексике

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Мексиканская полиция арестовала куклу Чаки, которую ее владелец использовал для запугивания людей и вымогательства денег, сообщает Reuters со ссылкой на СМИ, передает УНН.

Детали

На снимках, которое опубликовало издание видно, что кукла Чаки была одета в наручники, а из ее комбинезона торчал нож. Полицейские держат ее за ярко-оранжевые волосы, чтобы сделать снимок.

Известно, что кукла принадлежала мужчине, по имени Карлос "N". Он был обвинен в нарушении общественного порядка и угрозе неприкосновенности других лиц.

Во время задержания Чаки офицер полицейского отдела в Монклове, штат Коауила, смеялся, держа в руках длинный нож, который он отобрал у куклы. Позже этот правоохранитель получил выговор за то, что не воспринимал свою работу серьезно.

В настоящее время известно, что Карлоса "N" отпустили, но местонахождение “куклы демона” Чаки до сих пор неизвестно.

Справочно:

“Проклятие Чаки” (англ. Curse of Chucky) — американский фильм 2013 года в жанре слэшер. Впервые Чаки с’появился на экране в 1988 году в фильме “Детские игры”.

Напомним

Ранее сообщалось, что техасский отдел общественной безопасности разослал жителям сообщение о розыске куклы Чаки, которая в фильме ужасов она стала одержима злым духом. 

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