На Мексику обрушився небезпечний ураган Отіс
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Потужний ураган «Отіс» обрушився на Мексику в районі міста Акапулько. Він має найвищий рівень небезпеки за шкалою Саффіра — Сімпсона — 5 балів. Про це повідомили CBS news, пише УНН.
Деталі
Згідно з даними Центру ураганів, Отіс з тропічного шторму перетворився на потужний ураган лише за 12 годин. Він обрушився на узбережжя Мексики з максимальною швидкістю вітру 265 миль на годину, а ураганний вітер простягався на 30 миль від центру. Невдовзі після виходу на сушу його було знижено до категорії шторму 4 із максимальною швидкістю вітру 130 миль/год.
Центр спостереження за ураганами попередив, що ймовірні "катастрофічні збитки", оскільки око шторму перемістилося на берег.
В деяких частинах штату Герреро, що на на південному заході Мексики, вже спостерігаються відключення електроенергії.
Людей закликають триматися подалі від вікон, відключити електроприлади, уникати контакту з водою та металевими предметами та стежити за новинами з офіційних джерел.
Доповнення
Шторм вважається сильним ураганом , коли він досягає категорії 3 або вище за шкалою ураганного вітру Саффіра-Сімпсона.
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