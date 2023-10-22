У Великій Британії зафіксовано четверту смерть, пов’язану зі штормом Бабет
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Поліція Британії у неділю повідомила про загибель четвертої людини під час шторму який накрив Сполучене Королівство та Північну Європу. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
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Правоохоронці графства Дербішир повідомила, що жінку у віці 80 років знайшли мертвою в будинку в Честерфілді, центральна Англія. Її смерть пов'язують із повінню в цьому районі.
Також повідомляється, що у сусідньому Дербі річка Дервент у суботу під час шторму досягла свого найвищого зареєстрованого рівня, вода піднялася на 8 дюймів (200 мм).
Нагадаємо
Вдруге за тиждень червоне попередження про небезпеку для життя діє у східних частинах Шотландії: по всій Великій Британії прогнозуються проливні дощі та сильні вітри.
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