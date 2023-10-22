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В Великобритании зафиксирована четвертая смерть, связанная со штормом Бабет

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Полиция Великобритании в воскресенье сообщила о гибели четвертого человека во время шторма, который накрыл Соединенное Королевство и Северную Европу. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

В Великобритании зафиксирована четвертая смерть, связанная со штормом Бабет

Детали

Правоохранители графства Дербишир сообщила, что женщину в возрасте 80 лет нашли мертвой в доме в Честерфилде, центральная Англия. Ее смерть связывают с наводнением в этом районе.

Также сообщается, что в соседнем Дерби река Дервент в субботу во время шторма достигла своего самого высокого зарегистрированного уровня, вода поднялась на 8 дюймов (200 мм).

Напомним

Второй раз за неделю красное предупреждение о опасности для жизни действует в восточных частях Шотландии: по всей Великобритании прогнозируются проливные дожди и сильные ветры.

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