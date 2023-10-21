У східній Шотландії діє червоний рівень небезпеки через штормову погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Друге за тиждень червоне попередження про небезпеку для життя діє у східних частинах Шотландії: по всій Великій Британії прогнозуються проливні дощі та сильні вітри. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
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Синоптики прогнозують, що в суботу в деяких частинах регіонів Ангус та Абердіншир, які вже постраждали від сильної повені, може випасти ще 70-100 мм дощу.
У Дербіширі також було випущено три попередження про серйозні повені, що означає, що існує значний ризик для життя.
Попередження про повінь в Англії діють на водоочисних спорудах Дербі-Сіті, Літтл-Честері, Істгейті та на скотарському ринку, а також у парку іподрому в Чаддесдені.
Через повінь люди по всій Шотландії залишаються в тимчасовому житлі.
Червоне попередження про погоду діятиме до 18:00. Раніше в Метеорологічному бюро попередження діяло до опівночі.
Жовті та жовті попередження про дощ і вітер охоплюють більшу частину східної Шотландії, а попередження про жовтий вітер діє на північному сході Англії.
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