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В восточной Шотландии действует красный уровень опасности из-за штормовой погоды

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Второе за неделю красное предупреждение об опасности для жизни введено в восточных частях Шотландии: по всей Великобритании прогнозируются проливные дожди и сильные ветры. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

В восточной Шотландии действует красный уровень опасности из-за штормовой погоды

Детали

Синоптики прогнозируют, что в субботу в некоторых частях регионов Ангус и Абердиншир, которые уже пострадали от сильного наводнения, может выпасть еще 70-100 мм дождя.

В Дербишире также было выпущено три предупреждения о серьезных наводнениях, что означает, что существует значительный риск для жизни.

Предупреждения о наводнении в Англии действуют на водоочистных сооружениях Дерби-Сити, Литтл-Честере, Истгейте и на скотоводческом рынке, а также в парке ипподрома в Чаддесдене.

Из-за наводнения люди по всей Шотландии остаются во временном жилье.

Красное предупреждение о погоде будет действовать до 18:00. Ранее в Метеорологическом бюро предупреждение действовало до полуночи. Желтые и желтые предупреждения о дожде и ветре охватывают большую часть восточной Шотландии, а предупреждение о желтом ветре действует на северо-востоке Англии.

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